Inget nytt uppdrag sedan HIF för Baxter: ”Ett litet dilemma”

Stuart Baxter har inte tagit något nytt tränarjobb sedan han lämnade Helsingborgs IF förra vintern.

Detta trots att han har haft möjligheter – för FotbollDirekt öppnar tränarprofilen upp om framtiden.

– Det kom i en period där jag inte riktigt var säker i vilken riktning jag vill gå, säger Baxter till FotbollDirekt.

Stuart Baxter tog för andra gången i sin karriär över som huvudtränare i Helsingborgs IF våren 2023.

Vintern samma år lämnade han klubben och sedan dess har det inte blivit något nytt tränaruppdrag för 71-åringen, men inte för att möjligheten inte har funnits.



Så sent som förra sommaren avslöjade han för FotbollDirekt att han nobbat flera afrikanska landslag och under vintern 2024 gjordes han aktuell för sydafrikanska AmaZulu, men någon comeback i Sydafrika blev det inte.



– Det kom i en period där jag inte riktigt var säker i vilken riktning jag vill gå, säger Baxter till FotbollDirekt och fortsätter:

– De kontaktade mig genom min agent och vi funderade på det, men du vet hur det här. Om en klubb visar intresse och man inte bjuder till dans så känner de det, ungefär så var det. De sa till mig att, ”Stuart kan du inte fatta ett beslut, vi måste går vidare”. Jag visste vad som hände, men jag var inte redo att säga att jag vill gå tillbaka till Sydafrika. Jag har vunnit allt som går att vinna där, jag har varit förbundskapten två gånger, så jag var inte säker. Så var det.



Sedan dess har det varit relativt tyst kring 71-åringen.

Han berättar själv att det funnits lite möjligheter, samtidigt som han har ett dilemma.



– Sen dess har det varit lite till och från som varit en möjlighet, men jag har ett litet dilemma.

– Jag tror inte att jag har tio jobb kvar och de flesta när de ser på mig säger ”vilket fantastiskt CV du har, men i din ålder, vi söker egentligen 35-åring”.

Någon de tänker kanske kan bygga mer långsiktigt?

– Ja, så dem som har varit intresserade, folk som kanske har lite problem och vill att jag ska rycka in och stabilisera allting, det har varit de som har en ung tränare, som vill att jag ska komma in bredvid, det har varit den sortens jobb och jag tror någonstans att jag måste fatta beslut om vilken riktning jag vill gå i.

– Jag är fysiskt lika bra som jag varit de senaste 20 åren, jag tränar stenhårt just nu och jag har passionen kvar för fotboll, jag tror dock att jag måste bestämma mig snart, ifall jag inte får ett tränarjobb som är intressant, i vilken riktning vill jag gå nu. Vill jag vara mentor för någon, vill jag coacha andra tränare, vill jag vara teknisk direktör, eller vill jag åka till Australien med min fru och koppla av i sex månader.

Jag tänkte säga det, att gå i pension är inte aktuellt?

– Nej, jag vet egentligen inte vad gå i pension betyder.

– Om jag går och tittar på HIF eller åker upp till Stockholm och tittar på AIK, då är jag lika passionerad som om jag var tränare. Det var någon som skickade mig en teckning, det var två gamla tanter som satt och rökte och drack vin och så sa de ”när ska den här act your age börja”. Det är ungefär så med mig, jag undrar när jag behöver börja vara vuxen.

– Men jag tränar fem gånger i veckan, jag har lägre kroppsfett än många fotbollsspelare, det är kampsport och gymträning. När jag var i HIF hade jag jätteont i höften en hel säsong och jag är i mycket bättre form nu, så jag kan göra jobbet men frågan är vad någon känner är anledningen att anställa Stuart Baxter. Det är det, men det är många som har sagt att de vill använda min rutin, sen som sagt så har jag inte riktigt bestämt mig för det. Jag har suttit på staketet lite grann, kanske lite i väntan på att något som verkligen kittlar ska komma. Det måste vara ett projekt som är tilltalande.

De klubbar som ställt förfrågningar, är det svenska klubbar, är det andra sydafrikanska klubbar eller vad pratar vi där?

– Det har varit Asien och det varit Afrika, det har inte varit England, Skottland eller Sverige.

Om vi tänker att det ska bli ett nytt jobb, är det helst hem till Storbritannien eller här i Sverige som du vill vara, eller är det inte heller bestämt?

– Om det skulle komma något från Danmark och det är ett bra projekt som de framför och visar intresse så skulle det vara lättare för mig att ta till mig det och visa ett starkt intresse. Det spelar egentligen ingen roll, jag har rest ganska mycket så min syn på fotboll är: Ge mig en gräsyta som jag kan träna spelarna på och en spelartrupp som har ambition och lite kunskap. Då klarar jag nog att göra ett hyfsat lag av det, då spelar det ingen roll om det är i Bagdad eller i Barcelona, det är fortfarande en träningsplan, en trupp och mitt engagemang, avslutar Baxter.