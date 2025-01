Jack Lahne om hatkärleken till gamla tränaren: “Han bröt ner mig” 

När Jack Lahne flyttade till Amiens från AIK trodde den då 18-åriga talangen att livet skulle flyta på utan problem.

Med tränaren Luka Elsner blev dock historien något annat – och en speciell relation utvecklade sig.

– Det blev så pass tufft att jag tappade självförtroendet för att han bröt ner mig, säger Jack Lahne till FotbollDirekt.

Läs hela reportaget: Historien om Jack Lahne – supertalangen som försvann.

Sommaren 2019 lämnade Jack Lahne Sverige för franska Amiens. Efter en låneperiod i AIK köptes den dåvarande supertalangen loss av den franska klubben, och stod inför sitt första utlandsäventyr.

Det gick dock inte som Lahne hade trott.

– Tränaren som signade mig lämnade Amiens och jag kom tillbaka till den värsta försäsongen jag har varit med om. Det var så tufft, det var hemskt och man led. Vi fick en balkan-typ till tränare (Luka Elsner) som ville visa hur man tränar. Och vi tränade hårt, många gånger om dagen, säger han till FotbollDirekt.

– Vi skulle möta Nice och tränaren visste att jag skulle vara med eftersom att jag hade haft en så bra försäsong. Då fick jag höra att han behövde spelare med erfarenhet som en ursäkt till varför jag inte blev uttagen till laget. Han sade att han ville se mig spela i B-laget, och jag var i den åldern att jag var lite rebellaktig, och jag blev så lack. Det var ingen bra start på hur säsongen skulle se ut.

Det blev starten på en rejäl schism mellan Jack Lahne och tränare Luka Elsner.

– Jag försökte inte på B-lagsmatchen och såklart var tränaren där och kollade…. Han lackade ur på mig. Då blev jag mer irriterad då jag tyckte att det var hans fel. Så jag gick och färgade mitt hår och skägg blont för jag tyckte att det var coolt. Då lackade han ännu mer på mig. Han sa att “Du ska inte se ut så där. Du får inte sitta i omklädningsrummet tills du klipper dig”.

– Jag tänkte att om han ska bete sig sådär ska jag visa honom annat – och det var fel inställning. Men som sagt, jag är 17 år, så jag var fortfarande ett barn.

“Han bröt ner mig och sa att jag var sämst”

Det var inte bara kring håret som tränare Luka Elsner hade synpunkter på Jack Lahne. Det hela gick till och med så långt att den då 17-årige spelaren tappade allt självförtroende.

– Vi började tjafsa och det blev så pass tufft att jag tappade självförtroendet för att han bröt ner mig så mycket. Han sa att “Du är sämst, sämst, sämst” ganska ofta och det slutade med att jag hade en vecka där jag inte kunde ta emot en boll.

Även om Luka Elsner och Jack Lahnes relation präglades mycket av bråk pratar den senare om sin gamla tränare med värme idag.

– Jag är inte byggd så att jag bara accepterar vissa saker och det blev en clash i hur vi var som personer. Men han är en extremt bra tränare, jag tycker om honom och önskar att jag kunde träna med honom igen. Han var den tränaren som kunde ringa på morgonen när vi var lediga och sa “Jack, kom och träna”. Det var en sådan tränare som verkligen ville mitt bästa men som kanske fick ut det på fel sätt till mig.

Till slut fick Jack Lahne göra debut för sitt Amiens, i en match mot Montpellier. Med tio minuter kvar byttes han in. Fyra minuter efter inhoppet gjorde han sitt första mål för klubben – och firade reduceringsmålet till 2-4.

– Jag kom in och visste att jag skulle göra mål och att jag skulle springa till honom (Elsner). Så jag kom in, gjorde mål och dum som jag är firar jag. Vi ligger under med 4-2 och det var inte så smart. Han blev såklart irriterad och så blir det ännu mer problem. Han ska gå ut i media och säga att jag hade tur. Hade han sagt det till mig hade jag inte brytt mig men att gå ut i media och fråga varför jag skulle få mer hype… Då tappade jag mer respekt för honom, det är en sjuk sak att säga.

Med ett par år av reflektion kan man summera Jack Lahnes och Luka Elsners relation som annorlunda.

– Ja, det var en väldigt speciell relation. Han var också en extremt bra tränare för mig vid det tillfället. Om jag hade mognat till och förstått vad han ville säga istället för vad han sade till mig hade det troligtvis gått bättre.

