En poäng för Bristol C borta mot Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday och Bristol C kryssade

Ross McCrorie kvitterade i 86:e minuten

Sheffield Wednesday nu tolfte, Bristol C på nionde plats

Bristol C låg under med 1–0 mot Sheffield Wednesday efter första halvlek på bortaplan i Championship. I andra halvlek jobbade sig Bristol C in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Sheffield Wednesday–Bristol C – mål för mål

Sheffield Wednesday tog en tidig ledning. Djeidi Gassama slog till framspelad av Shea Charles, redan i 16:e minuten. Direkt efter pausen slog Nahki Wells till och kvitterade för Bristol C.

I 53:e minuten slog Di’Shon Bernard till, och gav Sheffield Wednesday ledningen.

Kvitteringen kom med fyra minuter kvar att spela, när Ross McCrorie slog till och gjorde mål för Bristol C. 2–2-målet blev matchens sista.

Sheffield Wednesday har en seger, två oavgjorda och två förluster och 9–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Bristol C har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–5 i målskillnad. Det här var Sheffield Wednesdays åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Sheffield Wednesday nu ligger på tolfte plats i tabellen, och Bristol C är på nionde plats.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Queens Park Rangers. Bristol C tar sig an Blackburn hemma. Båda matcherna spelas lördag 25 januari 16.00.

Sheffield Wednesday–Bristol C 2–2 (1–0)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 1–0 (16) Djeidi Gassama (Shea Charles), 1–1 (51) Nahki Wells, 2–1 (53) Di’Shon Bernard, 2–2 (86) Ross McCrorie.

Varningar, Sheffield Wednesday: Pol Valentin, Shea Charles. Bristol C: Zak Vyner, Scott Twine.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 1-2-2

Bristol C: 2-2-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Queens Park Rangers FC, borta, 25 januari

Bristol C: Blackburn Rovers FC, hemma, 25 januari