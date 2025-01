Cibicki och Värnamo kan straffas för träningen

Paweł Cibicki tränade med IFK Värnamo under tisdagen.

Nu kan både spelaren och klubben få konsekvenser, det säger svenska fotbollförbundets integrity officer Johan Claesson till sportbladet.

Under tisdagen kom det uppgifter om att Pawel Cibicki tränade med IFK Värnamo. Nu kan detta få konsekvenser. Enligt SvFF:s integrity officer Johan Claesson kan både Cibicki och klubben straffas, eftersom hans avstängning för matchfixning gäller till 2 februari.



Efter att nyheten om att Cibicki tränade med IFK Värnamo kom SVT med uppgifter om att Cibicki nu riskerar att få ett förlängt straff – just på grund av att han tränade trots att hans avstängning gäller till 2 februari.



– Om vi kommer fram till att han varit med på en träning har vi en skyldighet att anmäla om det är så att det är ett tydligt brott mot reglementet. Vi kan inte se mellan fingrarna och säga att vi struntar i det eftersom det är två veckor kvar. Vi måste lämna in en anmälan så får disciplinnämnden besluta vad det ska resultera i, säger Claesson till Sportbladet.



– Under avstängningen får man inte träna eller delta i idrottsverksamhet inom RF:s paraply. Ett brott mot reglerna kan leda till förlängd avstängning och straff för klubben, säger han.

En utredning har inletts och ärendet kan lämnas till disciplinnämnden för beslut.