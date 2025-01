Claessons svar om Elfsborg: ”Fullt fokus på FCK”

Viktor Claesson har kopplats ihop med en potentiell återkomst till Elfsborg.

Nu svarar han på ryktena om Borås-klubben.

– Tjänar inget till att fundera över nästa kontrakt , säger han till FotbollDirekts systersajt Tipsbladet.



Det har under en längre period ryktats om att Victor Claesson kan återvända till Elfsborg. Under hösten öppnade han för en möjlig återkomst till Allsvenskan och avslöjade att IF Elfsborg gjorde ett seriöst försök att värva honom under sommaren 2024.



– Det är klart att Viktor Claesson är en drömvärvning för Elfsborg – och det vet han om. Vi har en bra kontakt men än har det inte varit rätt läge för honom att flytta hem. Mycket hänger på vad han själv vill, sa klubbchefen Stefan Andreasson till Borås Tidning under hösten.



Men när FotbollDirekts systersajt Tipsbladet pratade med honom idag (tisdag) var Claesson tydlig med att fokuset ligger på att fortsätta i FC Köpenhamn.



– Jag har fullt fokus på FCK. Jag har fortfarande ett och ett halvt år kvar på mitt kontrakt, och jag fokuserar bara på att vi ska vinna mästerskapet.



Många svenska klubbar följer dig säkert. Är det din plan att avsluta karriären hemma i Sverige?

– Det tänker jag inte så mycket på. Det tjänar inget till att fundera över nästa kontrakt när man spelar för FCK. Det krävs fullt fokus varje dag, så får jag ta det andra senare.

Claesson, som precis fyllt 33 år, har kontrakt med FC Köpenhamn fram till sommaren 2026. Han tillhörde Elfsborg mellan 2012 – 2016.