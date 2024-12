Klart: Stockholmsklubbarna straffas av Uefa

Hammarby och Djurgården straffas med böter.

Det meddelade Uefa under tisdagen.

Både Djurgårdens IF och Hammarby IF har spelat i Europa under hösten. Nu meddelar Uefa att Stockholmsklubbarna straffas med böter.

För Djurgårdens del är det bortamötet med The New Saints i Europa Conference League i slutet av november som ligger till grund för beslutet. Motiveringen till straffet är “invasion av spelplanen”, och bötesbeloppet uppgår till 5 000 euro (drygt 57 000 kronor).

Hammarby straffas med böter på 6 750 euro (drygt 77 500), efter att inkastade föremål förekommit i Champions League-matchen mot Manchester City i slutet av november. Det var i samband med att City-spelaren Khadija “Bunny” Shaw valde att fira ett mål framför hemmaklacken som föremålet ska ha kastats in.