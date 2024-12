Maskerade rånare slog till mot MFF:s “nattfotboll”

Förra veckan anordnade Malmö FF “nattfotboll” för ungdomar.

Då slog tre maskerade rånare till mot eventet.

Händelsen är polisanmäld.

– Vi lever i den omvärld vi gör där det tyvärr sker sådana här saker, säger MFF:s kommunikationschef Mattias Larsson till Fotbollskanalen.

Malmö FF:s initiativ, “nattfotboll”, blev utsatt för ett maskerat rån förra veckan. Det framgår av en anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket. Där framgår det att medarbetare på plats utsattes för hot och våld och att tre personer kom till skada.



I en lokal på Eleda stadion, där ungdomar bjudits in för tv-spel och samkväm, tog sig rånarna in och snodde värdesaker. Polisen larmades till plasten och en anmälan har upprättats.



– Det är en pågående utredning så vi kan inte säga så mycket. Egentligen kan vi inte säga någonting mer än att vi kan bekräfta att det har skett, säger Mattias Larsson till Fotbollskanalen.



Som tur är ska ingen personal ha blivit allvarligt skadad.



– HR-avdelningen kopplades in samma kväll och var i kontakt med de som drabbades, både på kvällen och dagen därpå. Så ärendet har följts noga av HR-avdelningen ända sedan det hände. Även säkerhetschefen (Peter Narbe) kopplades in direkt.



Trots rånet har MFF inga planer på att avsluta initiativet.



– Vi kommer att köra vidare med “Nattfotboll”. Vi lägger inte ner bara för att brottsliga personer rör sig i samhället. Men vi har ett personalansvar. Folk ska inte gå till jobbet och bli utsatta för oegentligheter. Det är en väldigt tråkig händelse, avslutar Larsson.

