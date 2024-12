Officiellt: Rasmus Wendt lämnar Landskrona i förtid

Rasmus Wendt har gjort sitt i Landskrona Bois.

Klubben meddelar nu att man går skilda vägar i förtid.

– Så klart alltid tråkigt när det inte blir som man tänkt sig, och jag tror att detta är den bästa lösningen för alla inblandade, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens hemsida.

Landskrona Bois plockade in Rasmus Wendt från Lunds BK förra sommaren och och under första halvan av i år var han utlånad till Eskilsminne IF.

Sedan i somras är han tillbaka i Landskrona Bois, men inte för att stanna. Klubben meddelar nu att parterna är överens om att bryta 24-åringens kontrakt i förtid.

– Så klart alltid tråkigt när det inte blir som man tänkt sig, och jag tror att detta är den bästa lösningen för alla inblandade. Jag önskar Rasmus lycka till med sin fotboll framöver, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens hemsida.

