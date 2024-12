Det är både Roma och Samuel Dahl helt ointresserade av

Samuel Dahl är på väg bort från Roma.

Djurgårdens förra rekordaffär uppges närma sig ett lån.

Däremot är Allsvenskan inte aktuellt. Det uppges alla parter vara ointresserade av.

FotbollDirekt kan nu peka på det troliga huvudspåret.

Samuel Dahls första månader i Roma har varit allt annat än lätt. Resultatet så här långt: Två inhopp för Serie A-kllubben.

Lägg där till att den miljardsatsande klubben redan är inne på sin tredje tränare denna höst.

En bit in på oktober begärde Samuel Dahl att få bli förflyttad till Romas primavera-lag (ungdomslag, reds. anm) för att få speltid. Så blev det dock inte under ledning av förre tränaren Daniele De Rossi, som sparkades i mitten av september. Under ersättaren Ivan Juric fick han sedan sitt första inhopp en bit in på november – bara för att några timmar senare få se Juric avgå efter bara ett 50-tal dagar på posten.

Och någon större förändring för Dahl har inte det där inhoppet gett. Visst fick han, under nye Claudio Ranieri, omgående chansen med ett inhopp på tio minuter borta mot Napoli – men sedan dess ingenting.

Nu ser en utlåning mer och mer ut att bli aktuell. För några dagar sedan kom flera italienska medier med uppgifter som tyder på att det är på gång. Allsvenskan nämndes även som ett alternativ, men enligt mina uppgifter är det inte alls aktuellt – precis som Djurgårdens Bosse Andersson nyligen visade när han kommenterade situationen för FotbollDirekt. Sportchefen trodde helt enkelt inte ytterbacken skulle välja Sverige.

Enligt mina källor är både Roma och Dahl ointresserade av en återkomst till allsvenskan. Man uppges vilja se honom på en klart högre nivå. Istället uppges en bra Serie B-klubb nu vara prioritet och flera uppges redan intresserade.

Samuel Dahl lämnade Djurgården i somras och blev få den dyraste ytterbackstransfern i allsvenskans historia. 50 miljoner kronor i grundsumma och omkring 20 miljoner i olika bonussteg. Hans lön ligger, enligt våra uppgifter, på omkring en miljon euro om året ( netto).