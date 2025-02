Glada beskedet: Rodri på träningsplanen

Manchester Citys Rodri drabbades tidigare av en korsbandsskada.

Nu är spanjoren tillbaka på träningsplanen.

Manchester City går ut med glädjande bilder på sina sociala medier. Lagets storspelare Rodri var aktiv under träning efter att ha varit korsbandsskadad under en längre tid.

I klippet, som Manchesterklubben har delat via X, tränar Rodri på a-lagets träningsanläggning.

Samtidigt ska City-supportrar inte ta ut lyckan i förskott. Tränare Guardiola menar att Rodri måste fokusera på återhämtningen just nu.

– Det viktigaste för Rodri är nu att återhämta sig bra. Det går riktigt bra och han känns riktigt bra, men vi får se steg för steg, sa han enligt BBC.

Rodri har bland annat vunnit Ballon d’Or och gjorde sin senaste match för City i september ifjol.

On the road to recovery 💪 pic.twitter.com/WovR8p6417

— Manchester City (@ManCity) February 28, 2025