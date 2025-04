Grealish blev målskytt – när City slog Leicester

Manchester City besegrade Leicester City i Premier League.

Då gjorde Jack Grealish mål för första gången i ligan sedan 2023.

Matchen slutade 2–0.

Under onsdagkvällen ställdes manchester City mot Leicester i omgång 30 i Premier League – efter ett landslagsuppehåll.

Inför matchen var det flera supportrar som valde att demonstrera mot de höga biljettpriserna och at biljetterna i sin tur säljs via tredjepartsförsäljare.

”MCFC – FOR THE LOVE NOT THE MONEY”, löd budskapet på banderollen utanför arenan.

Det innebar att flera platser stod tomma inför avspark.

Själva matchen var positivare för Citys del. Manchesterklubben fick en drömstart där Jack Grealish kunde näta redan i den andra minuten.

Målet var engelskmannens första i ligan sedan december 2023.

I andra halvlek kunde de regerande mästarna utöka ledningen genom nyförvärvet Omar Marmoush efter en målvaktstavla av Leicester målvakt Mads Hermansen.

Matchen slutade 2–0.