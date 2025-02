JUST NU: Spurs inleder piggt i den andra halvleken

Under onsdagskvällen spelas hela fem matcher i Premier League.

Tottenham Hotspur mot Manchester City är en av dessa.

Nu är matchen igång – följ den här!

Efter 26 omgångar i Premier League befinner sig Tottenham Hotspur på en 13:e plats i tabellen. Åtta placeringar ovanför återfinns Manchester City.



Under onsdagskvällen ställs de två storklubbarna mot varandra i London.



***



Efter ett par intensiva första minuter skulle det första målet falla redan i den tolfte minuten. Jeremy Doku hittade en passning som styrdes vidare till Haaland som enkelt kunde styra in 1-0 till Manchester City.



Manchester Citys ledningsmål gav också bortalaget ett momentum som var nära att leda till ett 2-0 mål genom både Savinho och Haaland som missade från nära håll.



Något mer mål från City, eller från Spurs, blev det inte i den första halvleken. Även om Kevin Danso i hemmalaget hade en farlig nick i slutet av den första akten.



I den andra halvleken var det Tottenham som inledde bäst och var nära att kvittera matchen efter att Odobert sånär fått in bollen efter Pedro Porros inlägg.

***





Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Danso, Gray, Udogie – Bergvall, Bentancur – Johnson, Kulusevski, Tel – Odobert.

Manchester City: Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol – Nico, Kovacic – Savinho, Marmoush, Doku – Haaland.