Diallos sjuka uppvisning – räddade United med hattrick

Manchester United var på väg mot ett bottennapp mot Southampton.

Då vände Amad Diallo på egen hand med tre mål på 12 minuter.

Ett Manchester United i kris tog emot Premier League-jumbon Southampton under torsdagskvällen. United hade inte vunnit en ligamatch på fyra försök, och den senaste vinsten var i derbyt mot Manchester City i mitten av december. Gästerna, å andra sida, hade inte vunnit på elva (!) raka försök i Premier League.

Trots det var det Southampton som tog ledningen.

Strax före paus slog gästerna in en hörna. Bollen skarvades in framför mål och tog på Manuel Ugarte som olyckligt stötte in ledningsmålet i egen kasse.

Ställningen i paus var 1–0 till Southampton.

En kvart in i den andra halvleken fick United en rejäl möjlighet att kvittera matchen. Alejandro Garnacho tog sig tunt på kanten och slog in ett lågt inlägg till Anthony – som missade öppet mål.

Med knappt tio minuter kvar att spela tog sig Amad Diallo runt på högerkanten och satte kvitteringsmålet. I matchens sista ordinarie minut fullbordade Diallo vändningen när han petade in 2–1 till sitt United.

Och mer skulle det bli.

På övertid gjorde Diallo sitt och Uniteds tredje för kvällen när han fullbordade sitt hattrick och sköt segern till Manchester United.

Det är inte första gången som Amad Diallo har räddat poäng till United. 22-åringen avgjorde senast mot Liverpool när han satte kvitteringsmålet sent i matchen, och i derbyt mot Manchester City blev han stor hjälte med det avgörande segermålet på övertid.

Manchester United ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen, medan Southampton är på 20:e och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann United med 3–0 .

Manchester United möter Brighton i nästa match hemma söndag 19 januari 15.00. Southampton möter samma dag Nottingham Forest borta.

Startelvor:

Manchester United:

Onana – Yoro, de Ligt, Martinez – Diallo, Mainoo, Ugarte, Mazraoui – Fernandes, Højlund, Garnacho.

Southampton:

Ramsdale – Bree, Bednarek, Harwood-Bellis – Sugawara, Ugochukwu, Aribo, Walker-Peters – Dibling, Sulemana, Fernandes.

Manchester United–Southampton 3–1 (0–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 0–1 (43) Självmål, 1–1 (82) Amad Diallo, 2–1 (90) Amad Diallo, 3–1 (90) Amad Diallo.

Varningar, Manchester United: Lisandro Martinez. Southampton: Flynn Downes, Mateus Fernandes, Tyler Dibling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 1-1-3

Southampton: 0-1-4

Nästa match:

Manchester United: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 19 januari

Southampton: Nottingham Forest FC, borta, 19 januari