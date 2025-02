La Liga-chefen: ”Vi har anmält Manchester City – till EU”

La Liga har anmält Manchester City till EU.

Det meddelar presidenten Javier Tebas.

Manchester City inväntar besked om Premier Leagues 130 anklagelsepunkter gällande påstådda överträdelser av Premier Leagues regler för Financial fair play (FFP). Samtidigt är de regerande engelska mästarna även inblandade i en separat tvist med Premier League angående transaktioner med närstående parter (APT).

Nu väntar ännu en tvist för Manchester City.

Under FT:s Business of Football-toppmötet under torsdagen meddelade Javier Tebas, ordförande i spanska La Liga, att ligan har anmält City till EU i hopp om att införa sanktioner mot storklubben.

– Vi har anmält Manchester City till EU. Även om de är ett engelskt lag och inte en del av EU, har de fortfarande kommersiell verksamhet i Europa. Vi gjorde först anmälan i juli 2023, och det finns nu regler på plats som tillåter EU att granska företag som City Football Group, sa han enligt TalkSport.

Anmälan ska röra att kontrollera att Manchester City inte använder andra företag för att ”lura” systemet, och behovet av att förhindra att fotboll hamnar i statliga enheters händer utan tillsyn.

– Vårt fall mot Manchester City rör två saker. Vi har invändningar mot några av de priser som klubben har betalat. Och vi ifrågasätter hur klubben kan belasta förluster på andra relaterade företag som inte direkt är en del av City Football Group, säger Tebas.

Han fortsätter:

– Jag kan ännu inte uttala mig om några sanktioner mot Manchester City i denna fråga. Allt jag kan säga är att när ett företag i Europa generellt anses ha snedvridit marknaden, måste de ofta återbetala medel. Vi vill att Manchester City ska bli sanktionerat.

Enligt Marca ska även Paris-Saint Germain ha anmälts.

– Det handlar inte bara om Manchester City. Vi har rapporterat Paris Saint-Germain till EU-kommissionen. När det gäller Newcastle har vi inte gjort något åt ​​det ännu, säger Tebas enligt den spanska tidningen.

Manchester City ligger på fjärdeplats i Premier League efter 27 omgångar.