Leicesters nya bottenrekord – sju raka hemmaförluster

Leicester City har gått en tuff kamp till mötes i Premier League.

Efter förlusten hemma mot Manchester United slog man också ett nytt bottenrekord.

De är nämligen först i Premier League-historien med att förlora sju raka hemmamatcher utan att göra mål.



Det är ingen rolig säsong som nykomlingarna Leicester City upplever i Premier League.



Efter 29 matcher befinner man sig på en 19:e plats i tabellen och ser med största sannolikhet ut att trillar ur Premier League.



Så sent som igår förlorade man med 3-0 mot Manchester United på hemmaplan, vilket innebär att man har förlorat de sju senaste matcherna.



Som om det inte var nog innebar gårdagens förlust att man slog ett nytt rekord.



Leicester City blev det första laget att förlora sju raka hemmamatcher utan att göra ett enda mål. Med det blev man det första laget sedan grundandet av Premier League att stå för en sådan usel resultatrad.



I de kommande två matcherna ställs Ruud van Nistelrooys lag mot Manchester City och Newcastle United.

Leicester's defeat yesterday meant they became the first team in PL history to lose seven consecutive home games WITHOUT scoring a goal ❌



The Foxes are in trouble… pic.twitter.com/q3D1dB86hN