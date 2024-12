Liverpools glädjebesked – Jota tillbaka i träning

Diogo Jota har varit borta sedan oktober månad.

Nu kommer ett glädjande besked för Liverpool-supportrar.

Under måndagen var han tillbaka i träning med Liverpool.

Det var i oktober som portugisen Diogo Jota, 28, drog på sig en muskelskada.



Den har han tvingats rehaba sedan dess och således missat delar av Liverpool succéstart med Arne Slot.



Under måndagen var dock ytterfältaren tillbaka i träning med laget.



– Han har inte spelat sedan oktober då han drog på sig en bröst-skada. Han har missat tio matcher i rad, säger Sky Sports utsände på träningen.



Diogo Jota har spelat i Liverpool sedan 2020, då han anslöt från Wolverhampton. Sedan dess står han noterad för 155 matcher, 60 mål och 21 assist.



Liverpool leder Premier League och Champions League-tabellen.

Liverpool forward Diogo Jota has returned to training after being out since October 🚨🔙pic.twitter.com/ERcN8BlSp4