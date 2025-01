Lucas Bergvall om första tiden och målet: ”Dröm sen jag var liten”

Lucas Bergvall har blivit en startspelare i Tottenham.

Nyligen gjorde han sitt första mål när han nätade mot Liverpool.

– Det har varit en dröm sedan jag var liten, säger han till Viaplay.

Lucas Bergvall, 18, tog steget från Djurgårdens IF till Tottenham i somras och har under sin debutsäsong i Premier League fått rikligt med speltid. Den senaste tiden har han fått en given plats i startelvan där startplatsen mot Leicester City markerade hans fjärde raka ligastart.

Lucas Bergvall har hittills spelat 26 matcher för Tottenham och står noterad för ett mål och två assist. Spurs har haft en tuff säsong och ligger för närvarande på 15:e plats i Premier League.

Nyligen fick Bergvall fira sitt första mål för klubben, när han avgjorde det första semifinalmötet i ligacupen med ett 1–0-mål mot Liverpool på hemmaplan.



– Det var overkligt. Det har varit en dröm sedan jag var liten och sedan jag kom hit, att få göra mitt första mål här, säger han till Viaplay och fortsätter:

– Det är jätteroligt. Ända sedan första dagen har det bara varit stöd. Jag är tacksam över det. Det är kul för mig personligen, men det är alltid jobbigt när laget inte går som man vill eller som alla vill. Det har gått sämre än vad man tycker att det ska gå och sämre än vad förväntningarna är. Det är svårt att hitta en balans däremellan.



I samma intervju berättar han också om den första tiden i England och Tottenham.

– Det är ett stort steg. Jag spelade i allsvenskan för mindre än ett år sedan. Det är otroligt stor skillnad på nivån, tempot, fysiken, löpkapaciteten, allt. Det är stor skillnad, och det gäller att göra allt man kan för att anpassa sig, vilket är att lära sig av andra och titta på vad de gör, samt vara fokuserad på videogenomgångar och hänga med. Det är också bra att Dejan (Kulusevski) är här, då han har hjälpt mig otroligt mycket, säger svensken till Viaplay.