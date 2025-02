Tuff kväll för Dorgu – inblandad i baklängesmål och utvisad

Under onsdagskvällen ställdes Manchester United mot Ipswich i Premier League.

Detta i vad som kom att bli en tuff första halvlek för danske Patrick Dorgu.

Först var han inblandad i ett bisarrt baklängesmål, sedan fick han syna det röda kortet.

Efter 26 omgångar i Premier League befinner sig Manchester United på en 15:e plats i tabellen, med 30 inspelade poäng. Tre placeringar under återfinns Ipswich Town, på 17 poäng.



Under onsdagskvällen ställdes de två bottenlagen mot varandra på Old Trafford i Manchester.



Den första halvleken blev också en händelserik sådan.



Först slog Patrick Dorgu en passning förbi sin egen målvakt Andre Onana vilket ledde till att Ipswich Jaden Philogene fick öppet mål och kunde göra 1-0.



Därefter väntade bättre minuter för ”The Red Devils”. Med 22 minuter på klockan slog Bruno Fernandes in en frispark som nickades in i eget mål Sam Morsy. Fyra minuter senare höll sig Matthijs de Ligt framme och tryckte in 2-1 på en retur från nära håll.



Innan den första halvleken var slut skulle Patrick Dorgu träffa Omari Hutchinsons smalben med sina dobbar och därefter få syna det röda kortet efter VAR-granskning. Som om det inte var nog stod även Onana för en ny tavla när Jaden Philogenes inlägg gick hela vägen in i mål utan touch.



Således var ställningen efter den första halvleken 2-2.