United-bossen om Elanga: ”Försöker fatta beslut utifrån fakta”

Nu uttalar sig Manchester United-tränaren Ruben Amorim om den tidigare United-spelaren.

– Ni vet vilken press vi är under. Vissa spelare kan anpassa sig till det – andra kan inte, säger han enligt BBC.

Sedan Anthony Elanga lämnade Manchester United för Nottingham Forest år 2023 har mycket hänt.



Bland annat har svensken blivit helt given i Premier Leagues största skrällag – som har seglat om United i tabellen med råge.



Nu uttalar sig den nuvarande United-tränaren Ruben Amorim om svensken som lämnade ”The Red Devils” för ett och ett halvt år sedan.



– Det är helt andra förväntningar i en helt annan klubb. Vi kan inte jämföra spelare i olika sammanhang med olika spelstilar, säger Amorim på en presskonferens enligt BBC.



– Just nu spelar Elanga precis bakom anfallaren som “tia”. Ibland ser tränare något hos en spelare som kan hjälpa dem att utvecklas. Men återigen – det är en helt annan klubb. Ni vet vilken press vi är under. Vissa spelare kan anpassa sig till det – andra kan inte.



Varför just Anthony Elanga såldes från United kan inte Amorim berätta om – då han inte var inblandad. Däremot resonerar han kring faktumet.



– Vi försöker fatta beslut utifrån fakta och vad vi ser. Ibland ser man en sak och så går spelarna till en annan klubb där de kan spela på ett annat sätt. Ibland har man gjort rätt, men det kan också gå åt andra hållet, avslutar Amorim.

