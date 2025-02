Uniteds tunga facit – släppt in flest mål på hörnor

Manchester United genomgår en tuff säsong.

På 26 matcher har man släppt in 37 mål.

Elva av dessa har kommit genom hörnor – vilket gör att de är sämst i serien i den kategorin.

Först ten Hag, sedan Ruben Amorim.



Under de två tränarna Manchester United har haft under årets säsong har resultaten varit svaga.



I skrivande stund befinner sig ”The Red Devils” på en 15:e plats i serien med 30 poäng och ser ut att gå mot en av klubbens sämsta säsonger någonsin sedan Premier League startades.



Den tidigare bottennoteringen inträffade säsongen 2021/22, innan ten Hag tog över. Då slutade man på 58 poäng och en sjätteplats i tabellen.



Nu återstår endast tolv matcher, där Amorims lag behöver ta minst 29 poäng till för att inte tangera bottennappet.



Som om det inte var nog är man även sämst i serien på antal insläppta hörnor. Med totalt elva stycken baklängesmål är United sämst i hela serien på att försvara sig på hörnor, enligt statistik från Opta. Det är även den andra säsongen i rad man har släppt in elva mål på hörnor.



Under onsdagskvällen spelar Manchester United hemma på Old Trafford då man tar emot nästjumbon Ipswich Town. Matchen har avspark vid 20.30.