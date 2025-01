AVSLÖJAR: Bomben – Solskjær kan ta Victor Edvardsen

Den tidigare United-bossen Ole Gunnar Solskjær har landat i sin nya klubb.

Nu kan norrmannen värva svenske Victor Edvardsen, 29, till Besiktas.

Enligt FotbollDirekts källor kan en första kontakt mellan parterna tas inom kort.

Ole Gunnar Solskjær är ny tränare i den turkiska storklubben Besiktas. Den tidigare Manchester United-tränaren har inte legat på latsidan under sin första tid i Turkiet, och tidigare i veckan kom rapporter om att norrmannen kan värva sin tidigare spelare, Casemiro, från United.

Under söndagskvällen uppgav turkisk media att Besiktas är ute efter Atlético Madrid-anfallaren Alexander Sørloth. Solskjær ska vilja göra ett försök att övertala Sørloth om en flytt till Turkiet.

Men inte nog med detta. Ett namn som har florerat på turkiska sociala medier under helgen är svenske Victor Edvardsen, 29. Den tidigare Degerfors- och Djurgården-spelaren har flitigt kopplats ihop med en flytt till Solskjærs Besiktas. Grunderna till uppgifterna har dock ännu varit oklara.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş’ta teknik direktör Solskjaer de listesindeki oyuncularla görüşmelere başladı. M. United’tan öğrencisi Marcus Rashford ilk sırada. Casemiro ve Victor

Edvardsen da listede yer alan isimlerden bazıları. #Beşiktaş #BJK… pic.twitter.com/J7Mpqetmkt — Tuğba Hacıbayramoğlu (@tugbahacibayram) January 25, 2025

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det finns intresse för den svenske anfallaren från Besiktas. Enligt flera källor ska Ole Gunnar Solskjær ha Go Ahead Eagles-spelaren på en lista över tänkbara värvningar och en första kontakt mellan parterna väntas tas inom kort.

Bakgrunden till denna bombvärvning är att Erling Moe, som är assisterande tränaren till Solskjær i Turkiet, är en stor beundrare av Edvardsen. Redan när han lämnade Degerfors 2022 ville Moe värva 29-åringen till Molde, och så sent som i somras var den dåvarande Molde-tränaren sugen på att värva Edvardsen från Go Ahead Eagles.

Victor Edvardsen har tillhört Go Ahead Eagles sedan han lämnade Djurgårdens IF under sommaren 2023. Denna säsong har han stått för fem mål och tre assist på 19 matcher i den nederländska högstaligan.