AVSLÖJAR: Hoppar av efter degraderingen

Täby har åkt ur Ettan.

Trots ett lyft under nye Dalibor Savic som tog över i somras – så nobbar han nu en fortsättning.

– Jag har stor respekt för klubben men det stämmer att jag inte kommer att följa med till tvåan, kommenterar Savic för FD.

Det var under sensommaren som stockholmsklubben genomförde ett tränarbyte.

Det hände efter en förlust med 1-2 mot Karlberg i sista matchen innan sommaruppehållet. Nio poäng på 15 matcher blev nog – och in kom Dalibor Savic från Europa Point i Gibraltar.

Täby tog även in AIK-ikonen Nils-Eric Johansson som assisterande tränare.

Fortsättningen skulle bli något bättre och i slutet av augusti kom äntligen en seger, den första på tiotalet omgångar – men lyftet uteblev likväl.

I dag har FotbollDirekt uppgifter om att Savic och Täby FK har kommit överens om att bryta.

– Det stämmer. Det är sorgligt att vi inte lyckades hålla oss kvar, säger Savic till FD.

– I synnerhet med tanke på att vi började ta mer poäng under hösten och spelade fotboll på en högre nivå – men tyvärr utan att det var tillräckligt poänggivande.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns nu intresse från flera olika klubbar i Superettan.

– Jag vill inte kommentera det just nu utan bara i lugn och ro få tänka igenom vad mitt nästa steg ska bli.