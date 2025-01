AVSLÖJAR: MFF:s supertalang nära att lämna 

Ett av Malmös mest spännande unga namn är på väg bort.

FotbollDirekt har fått bekräftat att Elison Makolli, 19, just nu träffar cypriotiska storklubben Omonia Nicosia.

Elison Makolli är ett av Malmö FF:s mest spännande unga namn.

Den 19-årige försvararen gjorde allsvensk debut redan säsongen 2023 och under fjolåret noterades han för elva framträdanden när MFF tog guld.

Nu kan den lovande backen dock bara på väg bort från klubben.

FotbollDirekt har nämligen fått bekräftat att han träffar cypriotiska Omonia Nicosia.

En övergång till den cypriotiska storklubben, som återigen befinner sig i kaos, uppges vara nära enligt FD:s uppgifter.

Parterna uppges vara muntligen överens om en övergång och faller allting rätt så kan han komma att presenteras innan veckans slut.

Omonia placerar sig i skrivande stund på fjärde plats i den cypriotiska ligan, men klubben står just nu utan ordinarie tränare.

Valdas Dambrauskas tvingades bort i slutet av november och sedan dess har Giannis Anastasiou agerat som temporär lösning.

Så sent som för ett år sedan var det också problem i klubbens sportsliga ledning, förra vintern sparkades Jesper Jansson som sportchef och bara under 2024 använde man sig av fem olika huvudtränare.