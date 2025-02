AVSLÖJAR: Spricker igen för Niclas Eliasson

Niclas Eliasson ryktas bort från AEK Aten.

Så sent som igår kom uppgifter om att mexikanska Pumas har lagt ett bud på svensken.

FotbollDirekt kan nu avslöja att det stämmer – och att den grekiska storklubben har nobbat budet.

Niclas Eliasson, 29, är ett av Sveriges hetaste utlandsproffs.



Den senaste tiden har det skrivits mycket om hur ytterforwarden ryktas bort från AEK Aten och klubbarn som brasilianska Santos och Gremio har omnämnts – även om den senare aldrig var aktuell.



Under gårdagen publicerade grekiska SDNA uppgifter om att ytterligare en klubb har gett sig in i jakten på yttern. Detta i form av mexikanska Pumas som sades ha lagt ett bud.



Detta sade, enligt Gazzetta, ligga på omkring sex miljoner euro, vilket omvandlas till nära 68 miljoner kronor.



Enligt FotbollDirekts uppgifter har ett bud från den mexikanska klubben lagts och detta omkring summorna som omnämns ovan. Det ska dock, enligt FD:s uppgifter, ha nobbats av AEK Aten som uppenbarligen håller hårt i sin svensk.



Vidare kommer inte Pumas att kunna lägga något nytt bud på Eliasson då det mexikanska transferfönstret stängde under gårdagen.

I AEK Aten står Niclas Eliasson noterad för 92 matcher, nio mål och 22 assist.