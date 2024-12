AVSLÖJAR: Tunga klubbarna som jagar BP:s supertalang

Brommapojkarnas kanske mest spännande talang uppges, enligt FotbollDirekts källor, vara på väg bort.

Enligt FD:s uppgifter finns intresse från så väl Nordsjälland som PSV Eindhoven.

Wilmer Odefalk har testat i Djurgården och nu är ännu en i familjen på gång.

Den här gången är det Alexander Odefalk.

I somras, när FotbollDirekts utsände, träffade honom under Gothia Cup i Göteborg lät det så här i jämförelsen med storebror:



”Ryktet säger att jag är bättre”



Där på visade han tydligt hur han såg på Allsvenskan kontra utländska klubbar.



”Jag vet inte, men att bli ungdomsproffs hade varit roligt”



Alexander Odefalk anses allmänt som etta i sin åldersklass och position (född 2009/ central mittfältare).



Nu kan FotbollDirekt avslöja att han är på väg att lämna i januari.

En stor mängd klubbar uppges vilja plocka ett namn som ännu inte har ett a-lagskontrakt.

En av dessa är FC Nordsjälland. Deras svenske scout, Mattias Ellhar, har inte minst sett Odefalk på nära håll under sin tid i BP.

Ett annat alternativ uppges handla om holländska storklubben PSV Eindhoven som uppges ha sett honom under Gothia i somras.



Alexander Odefalk är landslagsman och en central mittfältare som ses vara en motor i laget och har ett fint grundspel med imponerande teknik. Inte sällan sätts han av tränarna på att plocka bort farliga motståndarspelare och det är någonting han sällan misslyckas med.



15-årige Alexander Odefalk har spelat i Brommapojkarna under hela sin karriär.