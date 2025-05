Bemöter Adewale-uppgifterna: ”Vet vem spelaren är”

AIK och Östers IF har uppgetts vara intresserade av Ibrahim Adewale.

För FotbollDirekt så bemöter Smålandsklubbens tillförordnande sportchef, Christian Järdler, uppgifterna fåordigt.

”Jag har ingen kommentar till det mer än att jag vet vem spelaren är”, skriver han i ett sms till FotbollDirekt.

Den nigerianske talangen Ibrahim Adewale börjar dra till sig intresse från allsvenskan.

Yttern som är på lån hos IF Karlstad har tidigare provspelat med IFK Norrköping och under dagen så har Sportbladet rapporterat att såväl AIK som Östers IF är intresserade.

Inte helt orimligt då talangen har inlett säsongen mycket fint, hittills står 18-åringen, som är på lån från Tripple 44 FC, på tre mål på sex matcher i ettan.

När väl FotbollDirekt når Östers IF:s tillförordnande sportchef, Christian Järdler, är han fåordig om talangen, men han bekräftar att han vet vem det är.

”Jag har ingen kommentar till det mer än att jag vet vem spelaren är”, skriver han i ett sms till FotbollDirekt.

Är offensiven något ni tittar på att förstärka i sommar?

”Ja, vi tittar på hur vi kan förstärka laget”, skriver Järdler också till FD.

Huruvida Smålandsklubben, AIK eller någon annan allsvensk klubb försöker ta 18-åringen i sommar återstår att se.

Enligt Sportbladet tyder dock det mesta på att försök kommer att göras, detta då intresset uppges vara så pass stort.