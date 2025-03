Berntsen: ”Han har aldrig på riktigt varit aktuell”

AIK har haft ett norskt Elitserien-namn på gång. Enligt Fotbollskanalen har försök gjorts att låna in Sarpsborgs Daniel Job.

Sportchef Thomas Berntsen bemöter uppgifterna för FD:

– Det stämmer inte. Det stämmer att vi har blivit erbjudna honom men har valt att inte gå vidare med honom.

AIK försöker in i det sista hitta ett tionde nyförvärv inför tisdagens transferstängning. En stor mängd namn har nämnts och så sent som i dag har Fotbollskanalen uppgifter om norske yttern Daniel Job. AIK ska ha försökt låna in honom.

Sportchef Thomas Berntsen bekräftar kontakter – men förnekar att man har blivit nobbade.

– Jag har haft kontakt med hans agent och Sarpsborg men det har jag ofta, konstaterar Berntsen.

– Vi har blivit erbjudna honom men det har aldrig på allvar varit konkret eller aktuellt. Det är en bra spelare men vi har av olika anledningar inte valt att gå vidare med honom.

Denna 19-åring kom från Nigeria till Sarpsborg för ett år sedan. Allt sedan dess har han emellertid haft svårt att ta en plats. Resultatet har varit ett mål i fem starter och sju inhopp.

Daniel Job har ett kontrakt med Sarpsborg över 2028.