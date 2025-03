Beskedet: Zakaria Sawo har rest till Sverige

Djurgården ser allt närmare ut att ersätta Deniz Hümmet med Zakaria Sawo.

Det uppger åtminstone Aris Limassols pressansvarige, Kostas Papadopoulos.

– Han har rest till Sverige efter godkännande från ledningen och där ska han genomgå läkarundersökning, säger enligt Papadopoulos 24Sports.

De senaste dagarna har Djurgårdens jakt på en ny anfallare intensifierats.



Under söndagen rapporterade Sportbladet om att Zakaria Sawo var nära en flytt till Djurgården och att slutförhandlingar pågår.



Under måndagsmorgonen kom Expressen med uppgifter kring hur mycket Blåränderna kommer att betala för anfallaren som till vardags spelar i cypriotiska Aris Limassol.



Ovanstående uppgifter får också vatten på sin kvarn då Sawo nu ser ut att resa till Sverige. Det säger åtminstone Aris Limassols pressansvarige, Kostas Papadopoulos, till 24Sports.



– Intresset stämmer. Han har rest till Sv erige efter godkännande från ledningen och där ska han genomgå läkarundersökning och komma med ett tillkännagivande. Det är fortfarande några viktiga detaljer kvar för att genomföra transfern. Vi kan säga mer när övergången är genomförd. För ett tag sedan nobbade vi ett bud på 500 000 euro (nästan 5,5 miljoner kronor) för Sawo, säger Papadopoulos enligt 24Sports.



Tidigare under vintern har Sawo även varit aktuell för AIK, men ”Gnaget” valde istället att gå för Andronikos Kakoullis.



Den 25-årige anfallaren har spelat i Aris Limassol sedan år 2023. Dessförinnan har han spelat för klubbar som BK Olympic, FC Rosengård, Oskarshamns AIK och Start.



På 47 matcher med Aris Limassol har Sawo gjort tio mål och sex assist.