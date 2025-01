Dahlberg bekräftar Acquah-ryktet: ”Besöker utländsk klubb”

Benjamin Acquah påstås vara klar för portugisiska Portimonense, enligt Record.

När Helsingborgs IF genomförde ett träningspass under torsdagen saknades också Ghananen.

– Han har fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb, säger Mikael Dahlberg till HD.

Tidigare under torsdagen publicerade den portugisiska tidningen Record uppgifter om att Benjamin Acquah, 21, är klar för andraliga-klubben Portimonense.



När Helsingsborgs IF sedan genomförde torsdagens träningspass på Olympiafältet saknades Ghananen och klubbens sportsligt ansvarige, Mikael Dahlberg, bekräftade att Acquah hade rest bort.



– Han har fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb. Det är det jag kan säga, säger Mikael Dahlberg till Helsingborgs Dagblad.



På frågan om det är Portimonense som 21-åringen besöker säger sig inte Dahlberg veta.



– Jag vet inte. Jag läser inte portugisisk media, säger han och bekräftar sedan att han vet var Acquah är:



– Ja, jag vet vilken klubb han besöker. Men det uttalar jag mig inte om.



Benjamin Acquah har kontrakt med Helsingborg över 2025. Under fjolårets säsong av superettan stod han för fem och och två assist på 30 matcher.