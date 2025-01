Degerfors tar in dansk forward på provspel

Degerfors IF rustar inför den allsvenska säsongen 2025.

Under de två kommande veckorna kommer forwarden Joachim Rothmann att träna med ”Bruket”.

Den danske anfallaren Joachim Rothmann, 26, kan vara på väg till Degerfors IF. Åtminstone är han där nu för provspel i klubben under två veckor.



Rothmann kommer senast från tre år i den danska andraligaklubben Køge.



”Bruktes” sportchef, Patrik Werner, ser positivt på möjligheten att få testa dansken.



– Joachim är en spännande, offensiv spelare som kan spela både centralt och längst fram. Jag tycker att han gjorde bra ifrån sig här på träningen idag och tog för sig rejält. Jag ser fram emot att följa honom under de här två veckorna, säger han till Degerfors.

Joachim Rothmanns kontrakt med Køge, i vilken han gjorde 17 mål och åtta assist på 70 matcher, har gått ut. Således kan han värvas som bosman.