Djurgården letar anfallare: ”Vi har alternativ”

Under helgen klargjorde Djurgården att Hümmet har kommit överens med Gamba Osaka.

Nu fortsätter jakten på en forward för Stockholmslaget.

– Jag stressar inte över det. Jag jobbar med spelarna jag har, säger tränare Honkavaara till Fotbollskanalen.

Det var under matchen mot Oddevold som det stod klart att Djurgården har kommit överens med Gamba Osaka om en övergång för Deniz Hümmet.

Nu behöver ”Blåränderna” stärka upp offensiven och tränare Jani Honkavaara menar att de har flera namn att jobba med.

– Vi har alternativ just nu. Vi behöver bara bestämma oss utifrån de alternativen och sen får vi se om vi kan hitta en lösning. För normalt sett är bra spelare under kontrakt just nu, säger han till Fotbollskanalen.

Den finske tränaren menar även att det finns flera starka alternativ.

– Vi har några riktigt bra alternativ. Det är lite olika typer av strikers.

Tidigare har även finske anfallaren Benjamin Källman ryktats till Stockholmsklubben.