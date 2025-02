Djurgårdens fina gest – kostnaden för FC Stockholm

Magnus Eriksson har lämnat Djurgården för FC Stockholm,

Nu visar det sig det ekonomiska upplägget som har möjliggjort övergången. FotbollDirekt har FC Stockholms låga summa för 34–åringen.

– Jag vill inte kommentera pengar men det har varit självklart för oss att hjälpa till ekonomiskt, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Magnus Eriksson har lämnat Djurgården och han har gjort det som en av klubbens största över 2000-talet. Det hann bli sju säsonger och en bit över 200 tävlingsmatcher för Magnus Eriksson med Djurgården.

Efter FotbollDirekts avslöjande för tiotalet dagar sedan om övergången till FC Stockholm så har han gjort debut och han gjorde det i helgens cupmöte med Hammarby. Den 34-årige mittfältaren imponerade direkt i en match som annars slutade med förlust med 0-3.

När det kommer till det rent ekonomiska om hur FC har haft råd att lösa ett större allsvenskt namn med ett år kvar på kontraktet så står det nu klart hur upplägget ser ut.

Sportchef Stefan Elfver har bekräftat för Fotbollskanalen att Djurgården går in med ett ekonomiskt bidrag under detta sista kontaktsår, någonting som även har bekräftats från Bosse Andersson.

Enligt flera olika källor till FD har den ekonomiska uppgörelsen blivit mycket gynnsam för FC Stockholm som endast tar en kostnad för Eriksson på omkring 20 000 kronor i månaden. Den resterande delen uppges Dif stå för som en gest för den förre lagkaptenens stora betydelse under så många år.

Det ska även tilläggas att Eriksson själv uppges ha gått med på att avstå en del av sin höga grundlön, som ligger på en bra bit över 100 000 kronor i månaden.

Bosse Andersson kommenterar FotbollDirekts uppgifter:

– Det har varit självklart för oss att hjälpa till med tanke på Magnus så stora betydelse för Djurgården under så många år. Det känns bra att vi har medverkat som vi har gjort till den här lösningen för Magnus.

Andersson fortsätter:

– Jag kan inte kommentera några summor men vi är tre parter som har hjälpts åt för att göra det här möjligt, vi och Magnus och FC Stockholm.

FC Stockholm kommer senast från 3–0-förlusten i cup-matchen mot Hammarby. Magnus Eriksson debuterade med en plats i startelvan och 76 spelade minuter.