AVSLÖJAR: Bomben – Magnus Eriksson till FC Stockholm

Magnus Eriksson hade ett motigt fjolår i Djurgården och gick mestadels petad.

Och det har inte blivit lättare under den nya finska tränaren Jani Honkavaara.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Djurgården och Magnus Eriksson är muntligen överens med Rikard Norlings FC Stockholm om en övergång som väntas bli klar inom kort.



En mindre bomb kommer timmarna efter Djurgårdens premiärseger mot Sandvikens IF i svenska cupen.



Magnus Erikssons situation har blivit ohållbar och när det inte inneburit någon ljusning under den nya ledningen som kommit in vill han nu lämna.



Tidigare under söndagskvällen uppgav Sportbladet att Eriksson är nära att lånas ut till en annan svensk klubb.



Enligt FotbollDirekts källor blir det en mycket överraskande utlåning till den hårdsatsande division 1-klubben FC Stockholm med Rikard Norling vid rodret. Detta förväntas att bli officiellt inom kort.



En viktig detalj för lösningen har handlat om att han inte vill lämna huvudstaden. En viktig tråd till FC Stockholm har handlat om förtroendet för Norling och chansen att få spela tillsammans med den nära vännen David Fällman.



Till Fotbollskanalen uttalade sig sportchef Bosse Andersson följande:



– Vi har fört diskussioner. Vi har haft möten. Det kan jag erkänna, säger Andersson.



– Vi har kollat på framtiden. Det är viktigt för ”Mange” att spela fotboll. Då kan det finnas andra alternativ som är bättre än oss.



Magnus Eriksson står noterad för 208 matcher med Djurgården i vilka han gjort 32 mål och 44 assist.

Video Magnus Eriksson om bristen på speltid