Fyra värvningar på deadline day: ”Total stress”

AC Milan gjorde en hel del business under gårdagens deadline day.

Totalt fyra spelare plockades in – det var med andra ord en stressig dag i Milanoklubben.

AC Milan har blandat den här säsongen och för att få fart på laget så har man valt att agera rejält i januari.

För någon vecka sedan plockade man in Kyle Walker och under gårdagens deadline day gjorde man klart med fyra ytterligare namn.

Santiago Giménez från Feyenoord och Warren Bondo från Monza köptes in, samtidigt lånade man in Joao Felix och Riccardo Sottil från Chelsea respektive Fiorentina.

Zlatan Ibrahimovic slet hårt under gårdagen tillsammans med den övriga klubbledningen.

– Det var intensivt, väldigt intressant, med nedräkningen som tickade och man måste få allt på plats. Sottil värvade vi en och en halv minut innan deadline. Det var total stress. Vi lyckades göra allt vi ville och jag får tacka advokaten och klubbsekretariatet. Jag har också insett hur stark Mino Raiola var, med all respekt för andra agenter, säger Zlatan Ibrahimovic till Gazzetta dello Sport enligt Sportbladet.

Milan placerar sig just nu på åttonde plats i Serie A.