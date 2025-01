Häcken slår fast: Kommer erbjuda Anvegård nytt kontrakt – ”Ger inte upp”

Anna Anvegårds framtid i Häcken är osäker.

Stjärnan har uppgetts saknas från Hisingsklubbens träningsläger i Marbella – men så är inte fallet.

– Det är mest rykten. Hon är med och kör för fullt, säger sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

BK Häcken har varit minst sagt aktiva under vinterfönstret. Den damallsvenska tvåan har redan tappat stjärnor som Elma Junttila Nelhage, Filippa Curmark och Ruby Grant. Så sent som under måndagen stod det klart att även Josefine Rybrink lämnar för engelska Tottenham Hotspur i samband med att kontraktet med Hisingsklubben gick ut.

– Vi får leva med att bra spelare lämnar oss, sa sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt i förra veckan.

Nu uppges ännu en tung spelare kunna lämna.

På sociala medier har Anna Anvegårds, 27, frånvaro från BK Häckens träningsläger i Marbella tagits som ett tecken på att anfallsstjärnan är på väg att lämna klubben. Det handlar dock inte om det, menar Christian Lundström.

– Jag tror att det mest är rykten. Det är inget jag vet om i alla fall, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Det som tolkats som att Anvegård inte ska medverka på träningslägret förklaras enklast genom att anfallaren bara inte fångats på en bild. Det berättar Lundström.

– Hon är med oss på lägret och kör och tränar för fullt, säger Lundström.

I november uppgavs 27-åringen vara aktuell för en flytt till London och Spurs. Enligt Sportbladet skulle huvudstadsklubben vara intresserade av en värvning.

Samtidigt har det på sociala medier spekulerats i att Anvegård ska vara på väg att sälja sin lägenhet i Göteborg.

– Det kan man ju göra, säger Häcken-bossen och fortsätter:

– Det är ju indicier. Hon har ett utgående avtal om ett halvår och hon kanske förbereder sig för framtiden.

Anvegård, som förlängde med BK Häcken så sent som i somras, sitter på ett avtal med toppklubben som går ut till sommaren. Hur framtiden för forwarden ser ut är ännu oklart – men Lundström slår fast att Häcken vill ha henne kvar.

– Hon hade ett utgående avtal förra sommaren, och mycket tydde på att hon skulle lämna då. Samtidigt har hon alltid sagt att hon trivs superbra i BK Häcken. Hon är inte desperat. Vi kommer att erbjuda ett avtal igen. Förra gången valde hon det före mycket annat ute i Europa. Det är klart att många är intresserade, och i den positionen hon är i har hon rätt att vara kräsen.

Sportchefen fortsätter:

– Vi ger inte upp. Vi kommer att erbjuda ett nytt avtalsförslag och så får hon ta ställning till det. Vi kan inte styra över det.

Anna Anvegård gjorde fem mål och två assist på 12 matcher under damallsvenskan 2024.