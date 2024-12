HIF bemöter uppgifterna om förre Dif-talangen

Oskar Löfström drar till sig stort intresse enligt FotbollDirekt.

En av klubbarna det rör sig om, enligt våra uppgifter, är Helsingborgs IF.

– Det är sådana här tider där man inte kommenterar så mycket, så det tänker jag inte göra, säger HIF:s sportsligt ansvarige, Mikael Dahlberg, till FotbollDirekt.



Oskar Löfström ser ut att vara näst på tur från Sollentuna FK att ta steget till en större klubb.



FotbollDirekt kunde tidigare i veckan avslöja att klubbar som Östers IF, Sandvikens IF, Helsingborgs IF och Västerås SK är med i racet kring mittfältaren som också har förflutet i Djurgårdens akademi.



När FotbollDirekt når Mikael Dahlberg som är sportsligt ansvarig i Helsingborgs IF vill han inte kommentera uppgifterna.



Om vi tänker generellt, är det centrala mittfältet något ni vill förstärka inför 2025?

– Det beror lite grann på hur hela bygget blir. Man tittar alltid brett på olika positioner och då även mittfältare, säger Dahlberg.



Huruvida det blir en flytt till HIF eller någon av de andra nämnda klubbarna återstår att se, Sollentuna är dock inställda på att inte få behålla talangen.



– Vi har inte fått in någonting konkret men vi tror inte att vi behåller honom, sa sportchef Poja Naderi nyligen till FotbollDirekt.