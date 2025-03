Klart: Abic lämnar Brage för Gefle

Ferhan Abic har gjort sitt i IK Brage.

Nu flyttar mittbacken till Gävle – för spel i Gefle.

– Jag längtar verkligen efter att få sätta i gång nu, säger 23-åringen till sin nya klubb.

Efter ett drygt år i Superettan och Brage lämnar Ferhan Abic, 23, Borlänge för Gävle.



Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över den kommande säsongen.



– När Ferhan kom tillbaka till Brage inför förra säsongen hade vi en plan att han skulle ta sig an träningen på elitnivå och sakta men säkert växa in i kostymen, säger IK Brages sportchef, Ola Lundin, i ett uttalande och fortsätter:



– Det har han gjort men det har blivit lite för hackigt med skador under resan för att Ferhan ska konkurrera fullt ut i nuläget. Så vi känner tillsammans att det bästa är att ta ett steg tillbaka och landa i ett lag där han är närmare speltid. Vi tackar Ferhan för den här gången och önskar lycka till i Gefle.



Abic själv beskriver sina känslor för sin nya klubb:



– Det känns bra. Jag längtar verkligen efter att få sätta i gång nu, säger han till Gefle och fortsätter:



– Jag hade kontrakt en till säsong men kände att speltiden var viktigast och hittade en bra lösning för detta. Gefle visade intresse vilket kändes lockande med tanke på klubbens storlek och ambitioner för framtiden. Allt känns helt rätt utifrån läget i min karriär.



Gefles manager, Rawez Lawan:



– Vi har en tunn trupp och av den anledningen känns det bra att bredda vårt lag samtidigt som stärka konkurrenssituationen. Ferhan har haft en skadehistorik som varit i vägen för hans utveckling, men visat en stor potential i många av sina tidigare lag. Förhoppningsvis är det en spelare som kommer in och bidrar omedelbart med en offensiv kraft. En mobil och rivig spelare, säger managern i ett uttalande.



I IK Brage spelade Abic totalt 16 matcher i superettan och gjorde ett mål.

