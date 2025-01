Klart: Brøndby-spelare på provspel i Trelleborg

Bertram Kvist har inte fått det att flyga i Brøndby.

Nu reser han till Skåne för att provspela med Trelleborgs FF.

Detta tillsammans med Victor Christiansson och Lucas Lindau.

Efter att ha varit utlånad till Kolding IF har Bertram Kvist återvänt till Brøndby.



Den 19-årige offensiva mittfältaren har endast ett halvår kvar på sitt kontrakt med den danska storklubben och kommer nu att resa till Skåne.



Där kommer han att provträna med Trelleborgs FF under veckas tid tillsammans med Victor Christiansson och Lucas Lindau.



Salif Camara Jönsson om de tre provspelarna:



– Bertram är en talangfull dansk, central mittfältare som likt Lucas också kan spela på en kant. Det är en kreativ spelare som besitter en fin teknik som vi sett att han gärna visar upp när det gäller spel på små ytor där han är skicklig.



– Lucas en offensiv spelare som kan spela både centralt och på en kant. Han har varit framträdande i Division 2 de senaste säsongerna. Han har bra driv med boll och det ska bli spännande att se honom här.



– Victor är en fysisk, passningsskicklig central mittfältare som vi vill titta närmare på i vår träningsmiljö. Han har spelat många matcher i den danska fotbollen så det ska bli intressant att se hur han står sig hos oss.



Under sina år i Brøndby har det totalt blivit spel i två A-lagsmatcher för Kvists som nu provar lyckan i superettan-klubben TFF. Kvist har även representerat Danmarks i U16-, U17 och U18-landslag.