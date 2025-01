Klart: Halmstad värvar Pascal Gregor

Halmstads BK har gjort klart med ett nyförvärv.

Under onsdagen presenterar klubben mittbacken Pascal Gregor från Danmark.

– Det kändes självklart att komma hit, säger 30-åringen till HBK.



Det var förra veckan som FotbollDirekts systersajt Tipsbladet kunde berätta om att Pascal Gregor, 30, var nära en övergång till Halmstads BK.



Under onsdagen står det klart att HBK värvar mittbacken från Lyngby och har skrivit ett treårskontrakt.



– Det känns jättebra att äntligen vara här. Jag har hört gott om ligan och om HBK, så när jag fick veta att intresset fanns för mig så kändes det självklart att komma hit, säger Gregor till HBK.



HBK:s huvudtränare, Johan Lindholm:



– Vi är väldigt glada att ha fått in en mittback med mycket erfarenhet av att spela på en hög nivå. Vår förhoppning är att han kommer bidra med en stabilitet till vårt spel, med och utan boll. Vi vet också att det är en väldigt bra person som kommer passa bra in i gruppen och bidra utanför plan.



I Lyngby spelade Gregor 144 matcher, gjorde fyra mål och sex assist. Han har även representerat klubbar som FC Helsingør, Haugesund och FC Nordsjælland.

