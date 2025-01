Klart: Neymar har brutit med Al-Hilal

Neymars tid i Al-Hilal är över.

Nu tyder mycket på att brassen flyttar hem.

Där ser det ut att bli spel i Santos.

Det har inte gått smärtfritt för Neymar i Saudiarabien, snarare tvärtom.



Tiden i klubben, vilken han anslöt till år 2023, har kantats av skador och nu har den nått ett slut.



Under tisdagsmorgonen står det klart att stjärnans kontrakt med Al-Hilal har brutits, vilket klubben meddelar via sina sociala kanaler.



Istället tyder allting på att den 32-årige stjärnan vänder hem till Brasilien för spel i Santos. En övergång sägs vara mycket nära och Neymar ska vara muntligen överens med Santos om en övergång.



I Al-Hilal blev det totalt sju matcher för Neymar, där han gjorde ett mål och tre assist.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa