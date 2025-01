Mattiasson bekräftar kontakt med svensk klubb: ”Haft ett samtal”

Christer Mattiasson fick sparken från Sirius för drygt en månad sedan.

Sedan dess har 53-åringen tagit ofrivillig semester – och haft ett samtal med en svensk klubb.

– Någonstans får jag inse att det inte kommer att hända någonting på ett tag, säger han till FotbollDirekt.

Det var den första december förra året som Christer Mattiasson fick sparken av Sirius under tumultartade former.



Sedan dess har 53-åringen varit ledig, arbetslös, besökt London-derbyt mellan Tottenham och Chelsea, firat jul i Borås, pratat med Ingemar Svensson och spelat padel med sin son.



När FotbollDirekt når Christer Mattiasson är det söndagkväll och den förra Sirius-tränaren har precis lagat mat och sett Liverpool spela 2-2 mot Manchester United i en sevärd tillställning.



– Jag har bara ledigt just nu vilket är både skönt och tråkigt. Det blir tråkigt när alla lag kör igång den här veckan, då tror jag att det blir lite tuffare än vad det har varit de sista veckorna. Nu har det varit skönt att vara med familjen, vara hemma i Borås och göra sådana saker som man inte har allt för mycket tid för annars.

Har du passat på att ventilera dina känslor med vänner och familj?

– Ja men det är klart att det har varit mycket sådant. Jag har ett antal tränarkollegor som jag har jobbat med och pratat med under tiden. Framförallt är det min första tränare, Ingmar Svensson, som jag hade när jag var 18,19,20 som jag har vädrat mest med. Han är en vän, han är en tränare och han är halv pappa för mig. Jag försöker stötta honom i hans liv och det är rätt skönt att kunna ha en sådan person i sitt liv, säger Mattiasson och fortsätter:

– Jag har ju aldrig varit ledig i hela mitt liv så jag vet inte riktigt hur det ska vara. Det här är någonting som är annorlunda jämfört med hur jag har haft det tidigare. Eftersom att jag aldrig haft ett jobb, eller “annat jobb”, tidigare är det för tidigt för att säga att man ska ge upp fotbollen eller gå tillbaka till någonting annat. Nu får man bara se till att hitta en vardag som kommer att fungera. Men det finns ju några fler tränare som står utan jobb så jag kanske kan fika eller hitta på någonting annat med dem, eller besöka klubbar.

När Christer Mattiasson pratar om tillvaron som arbetslös beskriver han det i ordalag som “olidligt”. Sedan han fick reda på att Sirius inte ville fortsätta med honom vid rodret har det gått drygt fyra veckor. En vanlig industrisemester.

– Ja, det är ju det. Problemet är att jag inte har valt det. Hade det varit semester hade man slappnat av på ett annat sätt, nu är det någonting annat. Man går och bearbetar det som har hänt och funderar på vad man hade kunnat göra annorlunda och varför det blev som det blev. Det har inte varit den här “vilan” förutom i Borås, där var det det. Då var vi verkligen tillsammans, jag spelade padel med sonen och var med honom på ett sätt som man kanske inte har lika mycket tid med normalt sett. Framförallt bara vara med familjen helt och hållet.

Har du blivit kontaktad av någon annan klubb än?

– Jag har haft ett samtal med en klubb men de har anställt en annan tränare. Det blir ju när det är så pass sent som jag fick gå. Vi var inne i december och då är de flesta klubbarna i en process eller också har de anställt sina personer. Man behöver ha lite tur att det öppnas upp någonting. Det är lite som att värva en spelare. Man ska vilja ha spelaren och han måste vara ledig i rätt tillfälle. Det är samma sak nu, om jag ska få ett jobb måste det vara någon som tycker om en utifrån de premisserna jag har lett klubbar tidigare och sådana saker. Det ska finnas en filosofi som överensstämmer med det som vi båda tycker och det är inte alltid så lättmatchat där ute.

– Det är inte bara att vända på pappret och dra helt enkelt. Den dagen då det dyker upp någonting får man värdera om det är värt att flytta eller om man har tur att få bo kvar där man bor. Jag får väl någonstans inte stressa och bara hoppas att det dyker upp någonting.

Klubben du pratade med. Var den i Stockholm?

– Nej, det var det inte.

Men vi pratar Sverige?

– Ja, vi pratar Sverige.

Vi pratar kanske Göteborg?

– Vi behöver inte prata vidare om det, säger Mattiasson, skrattar och poängterar:



– Det finns en respekt mot att de har anställt en annan tränare. Den personen måste känna att det finns full tillit från klubben. Däremot kan jag säga att det inte är Stockholm i alla fall men det var kul att någon hörde av sig.

Vad gäller Christer Mattiasson och hans familj kallar är Stockholm hemma då det är där de bor. Däremot menar Mattiasson att det inte finns någon geografisk begränsning om en klubb skulle höra av sig.



– Nej, det finns väl egentligen inte. Jag har ju två barn. Den ena är utflugen sedan länge och den andra går i gymnasiet. Sedan har jag givetvis min sambo som också jobbar vilket man får ta hänsyn till. Jag har varit fotbollsspelare eller fotbollstränare i hela mitt liv och de kanske har fått rätta sig lite för mycket utefter mig. När det dyker upp kommer det kännas rätt om det blir flytt eller något annat, det får tiden utvisa. Det som är bra, om jag tittar på olika sätt, är att vi har familjer och vänner i Borås och då utökas området. Men allting måste stämma överens, framförallt sonen som går på gymnasie och att det finns jobb för henne också.

På hur lång sikt kan du tänka framåt och vad ser du dig själv göra då?

– Oj, på sikt… Just nu får jag väl någonstans inse att nu kommer det inte hända någonting på ett tag. Det kan ju ske men jag behöver nog landa i att jag kommer vara ledig. Den här veckan kommer att vara lite tuffare för att man gärna vill vara med. Jag stänger inga dörrar, jag behöver inte vara huvudtränare, jag kan vara assisterande tränare. Jag vill ha någonting som fyller en bra funktion för spelarna och för föreningen man jobbar för. Jag har varit huvudtränare hela mitt liv men jag tänker inte stänga några dörrar för någonting helt enkelt. Jag tycker att jag är bra på att leda folk och att leda grupper, annars hade jag inte hållit på med det här i närmare 20 år som huvudtränare om jag inte hade haft några egenskaper.

– Jag får väl bara hoppas att det är någon som behöver mig, att det är någon förening som byter tränare och så står det någon som tycker att “Christer passar bra” för oss i någon form av roll. Jag kommer att sakna det så kopiöst mycket, jag är inte van vid att vara rastlös. Jag måste landa i att det finns ett liv vid sidan av och att man kan vara hemma och göra andra saker, det har jag inte testat. Sedan kommer de att jobba och gå i skolan, då kommer det att vara ganska tomt här hemma. Då gäller det att fylla det med att kanske hälsa på andra klubbar, se hur de jobbar och lära mig av vad andra gör, avslutar Mattiasson.