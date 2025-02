Officiellt: Castegren flyttar till Ungern

Henrik Rönnlöf Castegren lämnade IK Sirius efter säsongen.

Nu står det klart var mittbacken kommer att spela sin fotboll.

28-åringen har skrivit på för ungerska Debreceni VSC.

Efter årets säsong satt Henrik Rönnlöf Castegren, 28, på utgående konktrakt med IK Sirius.



Senare under vintern gick Uppsala-klubben ut med att mittbacken inte kommer att förlänga sitt kontrakt och såldes lämnar Sirius.



Nu står det klart var han kommer att spela sin fotboll härnäst.



Under måndagen presenteras Rönnlöf Castegren av ungerska Debreceni VSC. Hur långt kontrakt han har skrivit framgår inte.



Henrik Rönnlöf Castegren har tidigare representerat klubbar som Degerfors, Lechia Gdansk och IFK Norrköping. Under hösten blev han även inkallad till A-landslaget och fick göra sin debut för blågult.



I Sirius blev det 50 matcher, fyra mål och två assist.