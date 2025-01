Officiellt: Adrian Daly Tempelaar lämnar MFF för Lunds BK

Lunds BK värvar från Malmö FF.

Denna onsdagskväll står det klart att Adrian Daly Tempelaar ansluter till ettan-klubben.

19-årige Adrian Daly Tempelaar har gjort sitt i Malmö FF.

Anfallaren lämnar de svenska mästarna för ettan-klubben Lunds BK.

“Det är alltid något speciellt när talangfulla spelare från vårt närområde väljer att representera Lunds BK, och Adrian Tempelaar är inget undantag. Under höstavslutningen 2024 har Adrian redan hunnit visa upp flera av de egenskaper vi sökt – hans driv, energi och explosiva spelstil sticker verkligen ut. När han nu tar klivet in i seniorfotbollen ska det bli oerhört spännande att följa hans fortsatta utveckling. Vi ser en stor potential i Adrian och tror att han, med rätt vägledning och dedikation, kan nå riktigt långt inom svensk fotboll”, skriver klubben via sin Instagram-sida.

Skåneklubben var mycket nära att ta steget upp till superettan förra säsongen, men man föll i kvalet mot Östersunds FK.

I Malmö FF blev det inget A-lagsframträdande för talangen.