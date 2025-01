Officiellt: Anomnachi Chidi klar för slovenska Celje

Från Nordic United i division ett till den slovenska högstaligan.

Den flytten gör 20-årige Anomnachi Chidi.

”Klubben är stolta att kunna göra en rekordförsäljning av det här slaget”, skriver Nordic United på Instagram.

Inför säsongen 2024 anslöt yttermittfältaren Anomnachi Chidi till division ett-klubben Nordic United från BK Häcken.



Under den gångna säsongen stor 20-åringen för 13 mål på 29 matcher i Ettan Norra när Nordic United slutade på en tredjeplats i serien.



Nu står det klart att Chidi lämnar Södertälje och den svenska fotbollen – för spel i Slovenien. Yttern har nämligen skrivit på för Celje i den slovenska högstaligan.



”Klubben är stolta att kunna göra en rekordförsäljning av det här slaget som även bringar in bra ekonomi till klubben. Vi vill tacka Chidi för denna tid och önskar han all lycka ute i Europa”, skriver Nordic United i ett inlägg på Instagram.



Celje befinner sig just nu på en fjärdeplats i den slovenska högstaligan och spelar parallellt i Europa Conference League.

