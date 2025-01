Officiellt: Arvid Brorsson flyttar till Monza

Från Sverige till Italien.

Nu står det klart att Arvid Brorsson byter Mjällby mot Monza.

– Vi önskar Arvid stort lycka till med sitt utlandsäventyr, säger sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Under onsdagskvällen står det klart.



Mjällby AIF säljer till Serie A och Arvid Brorsson är klar för Monza – efter två säsonger på Strandvallen.



– Arvid har under sin tid verkligen visat vikten av att driva sin egna utveckling. Han har i perioder inte varit en given del av startelvan i Maif men har ändå varit en av de som tränat absolut hårdast och mest målvetet. Det resulterade i att han gjorde en väldigt stark höst som mittback och nu får ta klivet till en av Europas bästa ligor. Vi önskar Arvid stort lycka till med sitt utlandsäventyr, säger sportchefen Hasse Larsson i ett uttalande.



Enligt den italienske transfer-journalisten Gianluca Di Marzio kommer övergången att inbringa Mjällby 500 000 euro, omkring 5,7 miljoner svenska kronor.



Mittbacken anslöt till Mjällby från Örgryte 2023. Han har tidigare spelat för Örebro SK.