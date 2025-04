Officiellt: Brighton värvar 18-årig talang

Tom Watson lämnar Sunderland för spel i Brighton.

Det meddelar ”The Seagulls” under onsdagen.

Sunderlands 18-årige talang Tom Watson kommer inte att spela för ”The Black Cats” efter sommaren.



Det står klart under onsdagen då Brighton meddelar att ytterforwarden köps loss av Brighton & Hove Albion. Där kommer han att spela från och med i sommar fram till juni månad 2029.



Prislappen för Watson landar på 10 miljoner pund, eller 129 miljoner kronor, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano.



– Tommy är en spännande ung talang som vi har följt länge. Han har haft en utmärkt genombrottssäsong med Sunderland och vi ser fram emot att han ansluter till oss, säger Brightons tekniska direktör David Weir till klubben.



Under årets säsong av The Championship har Tom Watson spelat 14 matcher och gjort två mål.