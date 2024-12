Officiellt: Dennis Olsson lämnar Helsingborgs IF

Dennis Olsson har gjort sitt i Helsingborgs IF.

Skåneklubben meddelar nu att ytterbacken lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

– Att ha fått vara en del av denna förening i fyra år är något som är svårt att beskriva, säger han via klubbens hemsida.

Under gårdagen kom det uppgifter om att Dennis Olsson är aktuell för en flytt till Östers IF i samband med att hans kontrakt med Helsingborgs IF löper ut vid årsskiftet.

Nu meddelar HIF att ytterbacken lämnar i samband med att hans avtal löper ut.

– Att ha fått vara en del av denna förening i fyra år är något som är svårt att beskriva. Det var lite av en dröm som gick i uppfyllelse. Jag har känt mig stolt varje gång jag får ta på mig den röda tröjan och gå ut på Olympia och representera HIF. Alla minnen man skapat längs vägens gång är jag oerhört tacksam över, inte minst sista kvalmatchen uppe i Halmstad 2021 där vi visade vad jag känner att HIF verkligen är: ett lag, en förening och en enda stor familj. Jag vill säga tack till alla tränare, alla spelare, alla i och runt föreningen och ett extra stort tack till alla supportrar som åker land och rike för att stötta oss. Tack för allt, HIF, säger vänsterbacken.

Mikael Dahlberg, som är sportsligt ansvarig i HIF:

– Efter en skadekantad period fick vi ut mycket av Dennis genom ett positionsskifte. Han har varit en uppskattad lagkamrat som vi gärna sett här hos oss men han har valt att testa en annan utmaning och vi önskar honom lycka till, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF.

Under den gångna säsongen noterades ytterbacken för 27 framträdanden.

🤝 | När Dennis Olssons avtal nu löper ut lämnar 25-åringen Helsingborgs IF. Under fyra år spelade han 85 matcher för föreningen och gjorde fem mål.



Vi tackar Dennis för hans fyra år i HIF och önskar lycka till i fortsättningen! — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) December 17, 2024