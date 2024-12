Officiellt: Fabian Mrozek lämnar IF Brommapojkarna

Fabian Mrozek lånades in från Liverpool av IF Brommapojkarna i somras.

Nu lämnar den unge burväktaren.

– Vi tackar Fabian för tiden hos oss och önskar honom lycka till i karriären, säger sportchef Philip Berglund via klubbens hemsida.

Fabian Mrozek hämtades in från Liverpool på lån av IF Brommapojkarna i somras, nu står det dock klart att han återvänder till den engelska toppklubben.

21-åringen noterades för totalt fem framträdanden i BP.