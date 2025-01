Officiellt: FD:s avslöjande bekräftat – Nezirevic klar för Gefle

FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att Alem Nezirevic var klar för Gefle IF.

Nu har talangen presenterats av ettan-klubben.

– Det kändes rätt direkt efter första samtalet, säger han via klubbens hemsida.

Alem Nezirevic vänder hem till Sverige.

FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att talangen var klar för Gefle IF, nu har han presenterats av ettan-klubben.

– Det känns verkligen oerhört bra. Jag längtade efter att få skriva kontraktet med klubben eftersom allt klaffade här, säger han via Gefles hemsida.

Gefles nye huvudtränare, Rawez Lawan, om nyförvärvet.

– Ett väldigt bra nyförvärv som trots sin ålder har väldigt bra erfarenheter, inte bara av spel utomlands utan likaså seniorfotboll i vår serie. Hans ambitioner är fortsatt stora och förhoppningen är att tillsammans ta nästa steg, vilket är i linje med strategin vi satt.