Officiellt: FD:s avslöjande bekräftat – Siltanen klar för Dif

Matias Siltanen har valt Djurgården – precis som FotbollDirekt avslöjade tidigare under dagen.

Den finske jättetalangen har nu presenterats av Blåränderna.

– Det känns väldigt bra att skriva på för Djurgården, säger han via klubbens hemsida.

FotbollDirekt kunde tidigare under dagen avslöjat att Matias Siltanen bestämt sig för Djurgården.

Nu har jättetalangen presenterats – detta under kvällens medlemsmöte.

– Det känns väldigt bra att skriva på för Djurgården. Jag är både glad och stolt över att få bli en del av laget och föreningen och är tacksam över att vara här, säger han via klubbens hemsida.

Siltanen har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2027 med Djurgården.

– Matias Siltanen är en ung och talangfull spelare som trots sin unga ålder har varit framträdande i KuPS under båda ligan och cupen. Han har funnits med på diverse listor över de största unga talangerna och vi har följt honom under en ganska lång tid, sedan blev det mer intensivt på plats under förra året. Intresset för Matias blev ju större av det vi såg och samtidigt fick vi ju också allt bättre koll på Jani Honkavaara som tränare, så det blev dubbelt fördelaktigt för oss, säger sportchef Bosse Andersson.